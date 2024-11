Motorista de app é morto e passageiros ficam feridos em ataque a tiros na Zona Oeste

Rio – Um motorista de aplicativo foi morto a tiros dentro do seu carro na noite deste sábado (16) na Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. No mesmo ataque, dois passageiros ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo.

Agentes do 40º BPM (Campo Grande) atenderam a ocorrência e confirmaram, no local, que o homem morreu. O caso ficou a cargo da 35ª DP (Campo Grande). A Polícia Civil afirmou que a perícia foi realizada no local e investigações estão em andamento para descobrir a autoria do crime.

Segundo relatos, o condutor desrespeitou uma ordem de parada de milicianos da região. Os criminosos, então, realizaram vários disparos no veículo. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde das outras vítimas é estável.

Nas redes sociais, moradores das redondezas reclamaram da falta de segurança na região. "É por essas e outras que eu tô com medo de sair de casa, saímos e não sabemos se vamos voltar vivos", disse uma internauta. "Que tristeza imaginar que alguém sai de casa para sustentar sua família e tem um fim tão cruel", lamentou um usuário da internet.