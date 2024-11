Achada morta na Barra

A idosa Marly Ferreira Paes, de 63 anos, foi encontrada morta, ontem, dentro de seu apartamento, em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O suspeito do crime é o próprio filho da vítima, que também estava na residência e acabou sendo preso por policiais militares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra da Tijuca foi acionado às 14h e encontrou Marly já sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. A Polícia Militar, por sua vez, informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no local para atender uma ocorrência de homicídio, depois que vizinhos alertaram sobre a vítima ter sido encontrada em um dos apartamentos.

Os agentes chegaram no condomínio, que fica na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, e conseguiram prender o suspeito de ser o autor, que segundo relatos ouvidos no local, seria filho da vítima. Ele foi levado para a sede da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), também na Barra, e que investiga o caso.