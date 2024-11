G20: Lula recebe chefes de Estado no início da cúpula

A chegada das comitivas seguiu uma ordem alfabética invertida de precedência. Primeiro, foram recebidos os representantes de organizações internacionais pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em seguida, os líderes e seus cônjuges foram recepcionados pelo presidente da República e pela primeira-dama, Janja Lula da Silva.



Entre os chefes de Estado recepcionados por Lula estavam Emmanuel Macron (França), Xi Jinping (China), Joe Biden (Estados Unidos) e Javier Milei (Argentina). A recepção oficial dos líderes mundiais foi encerrada por volta de 11h, com a chegada do presidente da Colômbia, Gustavo Petro.



O entorno do evento está sob um rigoroso esquema de segurança. Atiradores de elite estão posicionados no prédio em frente ao MAM, enquanto agentes equipados com dispositivos antidrones reforçam a proteção da área.

Durante as reuniões, está marcada uma série de discussões centradas em três eixos prioritários definidos pela presidência brasileira: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade; o desenvolvimento sustentável, com foco no enfrentamento às mudanças climáticas e na transição energética; e a reforma da governança global.

O encontro, que se estende até esta terça-feira (19), conta com a participação de mais de 50 delegações representando 40 países. A cúpula é o ápice de um calendário de reuniões e debates realizados desde dezembro de 2023, quando o Brasil assumiu a presidência do grupo.



A cerimônia de abertura será marcada pelo lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa brasileira que reúne países e organizações internacionais para intensificar esforços no combate à fome e à pobreza até 2030. Até o momento, mais de 40 nações aderiram à proposta.



No período da tarde, as discussões serão restritas aos chefes de Estado, com foco especial na reforma da governança global, uma das principais pautas defendidas pelo Brasil na liderança do G20. À noite, Lula e a primeira-dama Janja darão um jantar oficial aos presidentes e primeiros-ministros.

Na terça-feira (19), a programação da Cúpula do G20 inicia com uma sessão dedicada ao desenvolvimento sustentável e às transições energéticas. No período da tarde, ocorrerá a sessão de encerramento, marcada pela cerimônia de transição da presidência do grupo para a África do Sul. Após o encerramento, os líderes participarão de um almoço oficial, seguido por uma agenda de reuniões bilaterais entre chefes de Estado e de Governo.