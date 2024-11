Corpo carbonizado é encontrado na Vila Kennedy

Um corpo carbonizado foi encontrado na tarde de domingo (17) na Rua Cleiton Luiz Vieira, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. O cadáver, não identificado, foi localizado por policiais militares durante um confronto com criminosos na região.



Horas antes, na noite de sábado (16), um motorista de aplicativo havia sido morto a tiros na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, também na Zona Oeste. O local do crime fica a poucos minutos de distância de onde o corpo carbonizado foi encontrado. Segundo relatos, o condutor teria desrespeitado uma ordem de parada de milicianos e, após a morte, o corpo teria sido levado pelos criminosos. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas polícias Civil e Militar.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso do corpo carbonizado e da morte do motorista de aplicativo. Os agentes estão em busca de informações para identificar os autores e a motivação dos crimes.



O confronto policial na Vila Kennedy deixou também um casal ferido. Darfine da Silva Nunes e Gabriel Nunes foram socorridos para o Hospital Municipal Alberto Schweitzer, em Realengo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira (18), o quadro de saúde deles é considerado estável.