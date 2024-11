Ed Motta grita e xinga roadie durante show: 'Sai de perto!'

O cantor e compositor Ed Motta foi uma das atrações do Rock The Mountain, festival que ocorreu neste fim de semana em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Motta se apresentou em um dos palcos alternativos do evento, no final da tarde deste domingo, 17.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra que Motta, durante o show, se desentende com um roadie, profissional que trabalha junto a artistas e bandas para dar suporte técnico antes, durante e depois da apresentação.

O vídeo começa com Motta sentado no teclado, em um momento em que ele se dirige ao profissional ainda não identificado e diz, ao microfone: "Qualquer roadie sabe disso. Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas é o último show que você faz".

Em seguida, Motta começa a tocar uma música acompanhado por sua banda. Ele ainda parece ter algum problema técnico. Motta olha para o lado e vê que o roadie se movimenta no palco. Já fora o microfone, grita, em direção ao profissional: "Filho da p...! P...!".

O roadie, então, tenta se aproximar do cantor. É quando Motta grita, fazendo um gesto para evitar a aproximação. "Não! Sai de perto, sai de perto!"

A plateia, percebendo a atitude de Motta, começa a vaiá-lo e fazer sinal de negativo, reprovando o comportamento do artista.

O Estadão procurou a representante de Ed Motta, Nina Guimarães, para saber se o que de fato houve e por que o cantor xingou o roadie, mas não obteve resposta.

Em seu Instagram, em resposta a uma seguidora que criticou sua atitude, Motta respondeu: "(os profissionais) foram menos cuidadosos e profissionais comigo. Todos recebem o mesmo cachê. O nível dos erros cometidos hoje comprometeram minha performance e consequentemente a banda. Não foi coisa simples, coisa pouca, foi grave, sério", escreveu.

Motta também pediu desculpas. "Mas você tem toda razão. Eu deveria ter uma inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente a você e todos os presentes."

A reportagem também procurou a assessoria do Rock the Mountain para saber se o festival iria se posicionar sobre o incidente, mas também não obteve resposta. O espaço segue aberto tanto para Ed Motta quanto para o festival.

Adepto de lives diárias, Motta já se envolveu em outras polêmicas. Em junho de 2024, ele chamou os fãs de hip-hop de "burros". Logo em seguida, voltou atrás. Postou um vídeo no qual pede desculpas. "Quem nunca errou?", questionou.

Em entrevista ao Estadão em outubro de 2023, Motta classificou as polêmicas como "burburinhos" e diz que seu humor é "cáustico, ácido e cínico". Disse ainda que nem tudo o que ele fala em suas lives é necessariamente verdade.