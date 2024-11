Giselle Itié fala sobre abandono de Guilherme Winter após nascimento do filho

A atriz Giselle Itié contou que foi abandonada pelo ex-marido Guilherme Winter após o nascimento do filho do casal, em 2020. Em entrevista ao podcast Exaustas, ela falou sobre a solidão que sentiu na época e também agradeceu o apoio da família, que, segundo ela, a ajudou durante o período. O ator foi procurado e o espaço para sua versão dos fatos segue em aberto.

"Muita solidão, porque eu morava no Rio, mas foi uma gestação muito difícil, e minha mãe e meu pai morando em São Paulo", disse a atriz. "O tempo que eles tinham, eles iam para o Rio ficar comigo. Foi muito difícil, aí eu tive a grande ideia de parir em Florianópolis, e eu fiquei mais sozinha ainda", contou às colegas de programa Carolinie Figueiredo e Samara Felippo.

Giselle lembrou que o parto de Pedro, de apenas 4 anos, aconteceu pouco antes do mundo inteiro se fechar durante a pandemia de covid-19, em 2020, o que teria dificultado mais ainda sua vida. Ela disse ter feito o parto em São Paulo e que Guilherme teria se mudado para o Rio de Janeiro 10 dias após o nascimento do menino. "Pari em São Paulo, entrou a pandemia, e depois de 10 dias, o pai do meu filho decidiu ir para o Rio de Janeiro", disse.

Ela também contou como a família se organizou para cuidar dela. "Minha irmã ligou pra minha mãe e disse: 'Pega qualquer mala e pelo amor de Deus, vai com a Gi'. O mundo estava fechando. Eu, com aquele bebê ali, [foi] meio assustador e minha mãe foi o maior apoio que eu poderia ter. Ela aguentou uma puérpera totalmente violentada."