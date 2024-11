Protesto na Tijuca por morte de jovem tem pânico e tumulto

Na madrugada desta segunda-feira (18), um jovem de 18 anos foi morto durante uma operação policial na Tijuca, Zona Norte do Rio. Em represália, moradores do Morro do Salgueiro realizaram um protesto e interditaram um trecho da Rua Conde de Bonfim, levando ao fechamento de parte do comércio na Praça Saens Peña na parte da tarde.



Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) notaram dois homens em uma moto em atitude suspeita e deram ordem de parada, mas eles fugiram. Os policiais os alcançaram em outro ponto da via, e um deles teria feito um movimento suspeito, levando a um disparo fatal.



Os moradores, no entanto, contestam a versão oficial. Eles argumentam que o jovem, identificado como João Jorge Nascimento, estava usando fones de ouvido e não ouviu a ordem de parada. Eles também afirmam que a suposta arma de fogo era uma réplica de pistola.



O Comando do BTM instaurou um procedimento para avaliar a conduta dos agentes envolvidos. O caso foi inicialmente registrado na 19ª DP (Tijuca) e será encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura as circunstâncias da morte.



Durante os protestos, moradores atravessaram um ônibus na via e tentaram incendiar pneus e outros objetos. Um ônibus da linha 415 (Usina x Leblon) foi sequestrado e teve duas janelas quebradas.



O policiamento na região foi reforçado com equipes do Batalhão Especial de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e do Batalhão Tático de Motociclistas.