Na semana passada, dois carros de comitivas foram roubados. Na quinta, um veículo da equipe do ministro da Secretaria-geral da Presidência, Márcio Macedo, foi assaltado em frente ao Hotel Monte Alegre, na Rua do Riachuelo, no Centro. O motorista estava parado na porta do estabelecimento esperando por um funcionário que iria para o evento, no momento em que foi abordado por dois bandidos em uma moto. O carro foi recuperado no fim da manhã do mesmo dia, abandonado dentro do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio

Já no sábado, o alvo foi um veículo alugado para o evento, que estava em Coelho da Rocha, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na ocasião, três criminosos armados em um carro ultrapassaram o automóvel em que o motorista estava e bloquearam a passagem. O veículo foi encontrado depois no Chapadão.