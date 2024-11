Morta no dia do aniversário

A idosa Marly Ferreira Paes, de 63 anos, foi assassinada no dia de seu aniversário. O seu filho Raphael Paes Castro, de 34 anos, é o principal suspeito e foi preso. A família celebraria a data com um churrasco no condomínio onde moravam, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Convidados da festa, inclusive, só souberam do caso conforme iam chegando ao local onde ocorreria a celebração.

O crime teria ocorrido na madrugada do último domingo e descoberto quando PMs chamados por vizinhos chegaram ao apartamento da vítima.

Transtornos psicológicos

Parentes informaram aos policiais que Raphael, que trabalhava como DJ, já tinha sido diagnosticado com transtornos psicológicos, tendo sido internado em clínicas psiquiátricas por quatro vezes. Foi dito também que ele e a mãe moravam sozinhos e eram muito apegados um ao outro.

Raphael foi preso em flagrante pelos policiais que atenderam a ocorrência e levado para a Delegacia de Homicídios, também na Barra, onde prestou depoimento com falas desconexas. A Polícia Civil investiga o caso e vai pedir um exame de sanidade mental no suspeito, que deve responder pelo crime de feminicídio.