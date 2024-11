Andressa Urach grava pornô com oito e provoca o ex-namorado

A modelo de conteúdos adultos Andressa Urach volta ao centro das atenções ao anunciar a gravação de uma cena pornô intitulada 'Gang', com a participação de oito homens ao mesmo tempo. O material será lançado em breve na plataforma Privacy e tem a participação de atores conhecidos do ramo pornô.



O projeto foi uma resposta direta ao ex-namorado, Lucas Ferraz, que recentemente a chamou de "frígida". Em declaração, Urach ironizou: "Se algum ex seu te chamar de frígida, chame oito amigos para provar o contrário". Segundo ela, a gravação foi uma forma bem-humorada de responder à provocação.



Lucas e Andressa se conheceram em meio às gravações de conteúdos adultos e viveram um relacionamento breve. Após o término, o ex-namorado atribuiu o fim ao comportamento possessivo de Andressa. "As brigas que tivemos foram por ciúme. Ela se arrependeu, mas desta vez ela fez algo público. Fico triste, mas não tem volta", disse.



Desde que ingressou no mercado de conteúdos adultos, Urach acumula polêmicas e altos lucros, superando a faixa dos R$ 5 milhões. Entre os trabalhos que ganharam destaque estão gravações com um anão e com uma pessoa com deficiência física, sempre atraindo atenção e dividindo opiniões.