Corpos de irmãos desaparecidos no mar de Praia Grande são encontrados

Os corpos dos dois irmãos que desapareceram no mar na tarde do último domingo, 17, na Praia Grande (litoral sul paulista), foram encontrados na segunda-feira, 18, por agentes do Corpo de Bombeiros. Familiares fizeram o reconhecimento dos cadáveres.

Os irmãos Fabricio Rocha Brito, de 20 anos, e Vinícius Rocha Brito, de 14, moravam em Itapecerica da Serra e viajaram para a Praia Grande na sexta-feira, feriado da Proclamação da República, com a família da mulher de Fabricio. Na tarde de domingo estavam na praia do Jardim Real, próxima do município de Mongaguá, quando Vinícius começou a se afogar. A família percebeu e Fabrício entrou no mar para socorrê-lo. Ele não conseguiu salvar o irmão e acabou desaparecendo também.

As buscas pelos bombeiros começaram logo em seguida ao desaparecimento, mas só tiveram resultados no dia seguinte. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h de segunda-feira, o corpo de Fabrício foi encontrado perto de uma plataforma de pesca no bairro Balneário Itaguaí, em Mongaguá, a aproximadamente 17 quilômetros do local onde ocorreu o afogamento. Às 14h, o corpo de Vinícius foi localizado no bairro Balneário Flórida, na divisa entre Praia Grande e Mongaguá, a 2,6 km do local do desaparecimento.

A família fez o reconhecimento dos corpos, que seriam sepultados nesta terça-feira, 19, em Itapecerica da Serra.