Cariocas reverenciam Dia Nacional da Consciência Negra no Centro

Rio - O primeiro Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira (20), foi celebrado com uma série de manifestações culturais e ações educativas no Monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. A programação começou logo cedo, às 9h, com a lavagem da estátua em homenagem à Zumbi dos Palmares e, na sequência, com o discurso de lideres e personalidades dos movimentos negros como a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.



"O 20 de novembro aqui no busto de Zumbi, na Praça de Zumbi, com a deputada Benedita da Silva, que inicia junto ao movimento negro essa luta histórica pela reivindicação do feriado nacional que lá na constituinte a gente não conseguiu. Mas hoje, a várias mãos, muito por ela abrir portas, pelo senador Paulo Paim e tantos outros que passaram antes de nós, conseguimos celebrar. Não só a nossa luta, mas o simbolismo, a ressignificação e dizer que estamos chegando e vamos permanecer em todos os espaços de poder e decisão", disse a ministra.

Segundo a líder da pasta dedicada à luta pela igualdade racial, a reforça a importância da não normalização do silenciamento e do assassinato da população negra. "O povo negro merece viver dignamente. O povo negro não pode normalizar os nossos silenciamentos e assassinatos. É por isso que estamos aqui e que vamos resistir juntos", declarou Anielle.



Após o momento de fala das lideranças, foram realizadas apresentações de dança afro-brasileira com o grupo Filhas de Gandhi, liderado pela rainha Luciene Martins. O grupo Empoderar Para Não Dançar, coordenado pela coreógrafa, Deni Moura, foi outro a se apresentar durante o dia e trouxe uma mensagem de inclusão.

"É um projeto de cultura onde aproveitamos o incentivo que temos para levar a dança, a moda, a contação de história e fazer com que as crianças tenham inclusão e uma nova visão de vida. Vem dando certo. Estamos na terceira geração. Temos filhos de alunas já participando", contou a produtora cultural.

Outra atividade realizada durante as comemorações foi um desfile de modelos negros. A ação teve o apoio do Sindicato dos Modelos Profissionais do Rio.



"Estamos aqui hoje denunciando a exploração sexual, o tráfico humano e o cárcere privado de meninas e meninos negros, que sonham com o mundo da moda. Essas vítimas, através de sofismas e falsas promessas, saem de suas casas, saem de suas casas no interiores, vão para cidade grande, muitas das vezes saem até do país, e se tornam escravos sexuais, passam por situações. As nossas leis, contudo, só permitem que eles denunciem depois que atingem a maioridade. Como que uma pessoa nessa condição vai denunciar?", questionou a presidente do sindicato, Rogéria Cardeal.

Além das manifestações culturais, o espaço dedicado a celebração do Dia de Zumbi dos Palmares também contou com uma feira de empreendedorismo e negócios. O espaço contava com barracas de vendas de produtos de artesanato e comidas típicas.



O Cortejo da Tia Ciata é uma das apresentações previstas para acontecer. A atividade pública começa às 12h e passa por um percurso histórico e cultural no Centro. São 2h de duração, com um apelo pelo resgate às memórias da população negra carioca.