Sete pessoas ficam feridas em acidente com dois ônibus em São Gonçalo

Um acidente entre dois ônibus deixou sete pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (20) na Rua Doutor Alfredo Back, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Um dos veículos tombou com o forte impacto.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a causa da colisão teria sido uma falha técnica em um sinal de trânsito provocada por queda de energia. Equipes do quartel de Colubandê socorreram as vítimas, que foram identificadas como:



- Cleide Medeiros

- Rita de Cássia Araújo

- Adriana da Silva

- Verônica Martins

- Ana Beatriz de Carvalho

- Leandra de Mendonça

- Elisângela de Freitas



Todos os pacientes receberam atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres e foram liberados.



A Secretaria de Transportes de São Gonçalo informou que agentes da Guarda Municipal estavam orientando o trânsito no local no momento do acidente, após o sinal deixar de funcionar no início da manhã. Uma equipe já estava a caminho para providenciar o reparo do equipamento.



Equipes das secretarias de Transportes, Conservação e Defesa Civil também prestaram apoio durante a ocorrência. A prefeitura informou que enviará imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo para auxiliar o trabalho da perícia, que irá determinar as causas do acidente.