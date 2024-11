Generosidade em jogo: Menina rejeita proposta 'egoísta' da mãe e defende irmão

Nesta semana, um vídeo da criadora de conteúdo Giovanna Ceccato voltou a viralizar na web. No registro, a influenciadora que compartilha a educação dos três filhos, Angely, Lucca e Noah, nas redes sociais realiza um "teste de generosidade" com a filha mais velha. Originalmente publicado em junho do ano passado no TikTok, no perfil de Giovanna, que tem mais de 13 mil seguidores, mostra a mãe oferecendo pedaços de mortadela para a filha, enquanto o irmão, Lucca, não recebe a mesma atenção. "Esses dois aqui são para você?", e Angely aponta para um dos pedaços, respondendo "Esse". Em seguida, a mãe afirma: "Para o Lucca eu não vou dar nada, tá?". A menina inicialmente concorda, mas, ao ouvir que o irmão ficaria sem o lanche, ela rapidamente se retrata, entregando um dos pedaços para o garoto.



A reação espontânea da menina encantou os internautas. “Parabéns pela criação! Logo se vê que a família tem feito um ótimo trabalho”, parabenizou uma seguidora. “É uma mini querida”, disse outra. “Lindos! Com certeza estão sendo bem educados”, afirmou outra. Assista!