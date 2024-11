Clima de Natal! Homem transforma casa em cenário de filme

No último sábado (16), o empresário Wilson Montenegro impressionou a web ao transformar a casa onde mora em Cajamar, São Paulo, em um verdadeiro cenário de filme natalino. Em vídeo publicado no TikTok, que conta com mais de 5 milhões de visualizações, ele aparece acionando a decoração luxuosa por comando de voz. “Alexa, o papai Noel chegou”. Em seguida, as luzes acendem e revelam a ornamentação completa com enfeites de estrelas, pisca-pisca, rena e até chuva de neve.



O empenho na produção da decoração surpreendeu internautas. “Tô amando ver que as pessoas estão voltando a decorar casas no Natal”, disse uma seguidora. “Estão revivendo o espírito natalino”, afirmou outra. “Aqui em casa nem árvore de Natal tem”, brincou uma terceira. Assista!