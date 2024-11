Só no Rio! Passageira recebe massagem dentro do trem

Na última terça-feira (19), a empreendedora Aline Dourado gerou grande repercussão nas redes sociais ao flagrar uma cena inusitada no transporte público do Rio de Janeiro. O vídeo, que rapidamente se tornou viral, com mais de 500 mil visualizações, mostra um homem fazendo massagem nos pés de uma passageira dentro de um trem do ramal de Japeri, que liga o centro da cidade ao município de Japeri, na Baixada Fluminense.



No registro publicado no TikTok, a mulher está deitada em uma maca portátil, enquanto o massoterapeuta realiza o atendimento. A cena chamou atenção de internautas, que logo reagiram com comentários bem-humorados. "Como explicar o Brasil para os gringos se a gente tem massagem no trem?", brincou uma seguidora. "Eu olho e não acredito!", comentou outra. "O ramal de Japeri e Belford Roxo são puro suco de entretenimento", escreveu uma terceira. Assista!