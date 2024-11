Cão Gringo? Vira-Lata brasileiro que só responde comandos em inglês faz sucesso na web

Nesta segunda-feira (18), a criadora de conteúdo Paulinne Pontarolli surpreendeu os seguidores ao compartilhar um vídeo curioso envolvendo um dos seus animais de estimação. O protagonista é Zero, um vira-lata caramelo tipicamente brasileiro que, ao contrário da maioria dos cães, não responde a comandos em português. Em vídeo publicado no TikTok que já acumula mais de 4 milhões de visualizações, Paulinne tenta chamar o cachorro, mas só consegue atenção quando pronuncia o nome em inglês. O mesmo acontece quando ela faz perguntas como “tá com fome?” e “quer passear?”.

O comportamento inusitado de Zero gerou curiosidade entre os internautas. “Tá, mas como você descobriu isso?”, questionou uma usuária. “Tem que fazer curso pra adotar um caramelo agora?”, brincou outra. Assista!