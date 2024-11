Menino de 11 anos baleado em Duque de Caxias pode ter a perna amputada

Um menino de 11 anos foi baleado na perna esquerda, na tarde desta quinta-feira (21), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. C. M. A. da R. jogava bola com amigos em um campo de futebol, no Parque Eldorado, quando foi atingido.



Segundo familiares, os disparos partiram de policiais militares. De acordo com o pai do menino, Luciano da Rocha, o filho relatou que não havia indícios de tiroteio na região e que policiais saíram de uma área de mata, já atirando. Assustada, a criança correu na direção de casa, mas acabou sendo atingida pelos militares.



O menino precisou passar por uma cirurgia no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) e permanece internado, com quadro estável, nesta sexta-feira (22). Familiares afirmam que ele pode sofrer uma amputação.



Segundo a Secretaria Municipal de Duque de Caxias, o menino deu entrada à noite com um ferimento na perna esquerda, com exposição óssea e muscular extensa e perda tecidual importante.



A Polícia Militar informou que, na tarde de quinta-feira, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) viram um veículo suspeito, no bairro Pilar, e os ocupantes atiraram nos policiais, provocando um confronto. Na ação, um suspeito ficou ferido e levado ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu aos ferimentos. A corporação informou ainda que, após a troca de tiros, os militares localizaram e socorreram uma criança de 11 anos e a levaram para o mesmo hospital.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos) e que os policiais militares envolvidos na ação foram ouvidos e as armas apreendidas para perícia.



O pai da vítima disse que, até o momento, não foi procurado ou recebeu qualquer apoio da corporação ou do Estado. Ele pediu por justiça, para que outras crianças não sofram com a violência.