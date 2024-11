Relação bem-humorada entre humorista e doméstica faz sucesso nas redes

O humorista Pedro da Mata está fazendo sucesso na web com publicações divertidas e irreverentes ao lado da doméstica Ivanilda Fiuza. Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, ele acumula milhões de visualizações em vídeos que mostram a convivência e a relação de intimidade entre os dois. Na última segunda-feira (18), o influenciador publicou um post em que questionava Fiuza sobre a possibilidade de um feriado no meio da semana ser vantajoso para ela. A resposta da profissional foi rápida e confiante “Feriado você vai resolver o que? Vai ao banco? Que banco está aberto?”, disse ela no vídeo.



Nos comentários, os internautas reagiram de forma bem-humorada. “A diva desabafou”, brincou uma seguidora. “O pior é que faz sentido”, comentou outra. “Ela tapeando ele é a graça!”, afirmou uma terceira. Confira o vídeo!