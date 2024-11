A brasileira Ana Marcela Cunha garantiu nesta sexta-feira (22) o heptacampeonato do Circuito Mundial de Águas Abertas. O feito alcançado após a baiana de 32 anos de idade fechar a etapa da Arábia Saudita na sétima posição, o que a levou ao total de 2.750 pontos no circuito, contra os 2.648 pontos da alemã Lea Boy, que também disputou todas as cinco etapas da temporada.

Na temporada 2024, Ana Marcela venceu a etapa da Itália, ficou em segundo em Portugal, fechou a disputa do Egito na quinta posição, garantiu a nona posição em Hong Kong e fechou com a sétima posição na Arábia Saudita nesta sexta.

A medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio (2020) já havia ficado com o título do Circuito Mundial nos anos de 2010, 2012, 2014, 2018, 2021 e 2022.