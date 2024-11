Kaio quase deixou de concorrer

Reeleito Rei Momo depois de vencer o concurso no ano passado, Kaio Mackeinze contou, em entrevista ao site Carnavalesco, a dificuldade que teve em decidir disputar novamente o posto neste ano. No entanto, foi recompensado com uma nova vitória e já tem até planos de como usar a premiação de R$ 45,5 mil.

"É uma sensação incrível vencer novamente. É muito difícil subir nesse palco para defender o mandato. Coloca em jogo tudo que fez em um ano inteiro. Tem que ter muita coragem. Confesso que, em alguns momentos, não por não acreditar em mim, mas fiquei cabisbaixo. Tinha muita vontade de continuar. Quero deixar um legado, ter muito mais carinho e paixão pelo carnaval. Será muito melhor 2025 do que foi em 2024. A premiação tento separar para fantasia, roupa... Sempre em prol do carnaval", disse Kaio, que representa a Mangueira.