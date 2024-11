Bope prende nove depois de guerra de facções em Rio das Pedras

A Polícia Militar prendeu nove suspeitos e apreendeu um arsenal de guerra, incluindo 21 granadas, oito fuzis e duas pistolas, durante uma operação em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (23).



O intenso tiroteio entre facções criminosas começou por volta das 4h30 deste sábado, e um homem morreu durante o confronto. Equipes do 18º Batalhão de Polícia Militar (Jacarepaguá) reforçaram o policiamento na região, com apoio do 2º Comando de Policiamento de Área (2º CPA), do Batalhão de Operações de Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos.



A região de Rio das Pedras e Gardênia Azul tem sido palco de disputas entre milicianos e facções criminosas, como o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP).