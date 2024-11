Vídeo: acidente grave entre ônibus e ambulância na faixa do BRT

Um ônibus e uma ambulância do Corpo de Bombeiros colidiram na tarde deste sábado (23) na calha do BRT do Rio, entre as estações do Tanque e do Ipase, na Zona Oeste. O impacto foi tão grande que a ambulância capotou e ficou com o lado esquerdo destruído.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pessoas auxiliando vítimas que estavam no interior da ambulância, que tombou no acidente.



De acordo com a Mobi-Rio, o acidente não afetou o funcionamento das estações e a calha foi liberada logo em seguida.

