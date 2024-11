Quatro integrantes de milícia são presos na Zona Oeste

Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prenderam, na manhã deste sábado (23), quatro suspeitos de pertencer à milícia do Catiri, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A operação foi realizada em parceria com a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).



Alexandre de Souza dos Santos, Marcelo da Silva Lima Júnior, Odorico Luiz Rocha e Lucas Gonçalves Fonseca foram autuados por porte de arma de fogo ilegal, constituição de milícia privada, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



Durante a operação, os agentes também apreenderam quatro fuzis e recuperaram um veículo roubado que era usado pelo grupo. A Polícia Civil informou que a ação tem o objetivo de "enfraquecer a atuação da milícia na região, conhecida pela prática de extorsões, venda ilegal de serviços e imposição do domínio armado sobre a comunidade local".