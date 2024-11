Vídeo: homem é preso após perseguição e troca de tiros no Irajá

Um homem foi preso em flagrante após roubar um carro e trocar tiros com policiais militares na Zona Norte do Rio. O suspeito foi alcançado e preso após colidir o veículo com um poste.

Veja o vídeo:

Suspeito de roubar carro é preso após perseguição e tiroteio em Irajá, próximo à estação do metrô na Avenida Monsenhor Félix.



Crédito Reprodução pic.twitter.com/qCAgcPPsVr — Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2024



Equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas com a informação de que um carro havia sido roubado na Avenida Pastor Martin Luther King. Os militares localizaram o veículo e realizaram um cerco tático, dando iníco a uma perseguição.



Durante a fuga, o suspeito colidiu com um poste em Irajá e foi alcançado pelos policiais. Com ele, os agentes apreenderam um revólver. Não houve feridos e a ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).