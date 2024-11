Elton John revela que perdeu visão do olho direito devido a uma infecção

Ao participar do programa Good Morning America, na manhã desta segunda-feira, 25, o cantor e compositor britânico Elton John revelou à repórter Robin Roberts que perdeu a visão do olho direito devido a uma infecção que contraiu em uma viagem pelo Sul da França. Por conta da situação médica, o lançamento do novo álbum do Rocket Man precisou ser adiado.

As complicações aconteceram em julho, mas só agora o caso veio à público.

"Tenho esperanças e quero acreditar que ficará tudo bem. Mas, no momento, estou travado. Posso até dar entrevistas, mas ainda não consigo gravar em estúdio porque não consigo enxergar as letras", disse à repórter Robin Roberts. Apesar disso, Sir Elton John buscou tranquilizar fãs: "Vai ficar tudo bem".