O curso de inglês Brasas está com 40 vagas abertas para professores de inglês que queiram participar de seu processo de seleção em 2025. Os interessados devem enviar currículo até o dia 27 deste mês para 'cv@brasas.com'. Se forem escolhidos, participarão de outras fases do processo seletivo para que possam ingressar no treinamento em janeiro. As vagas serão destinadas para aulas presenciais nas unidades do Rio e Grande Rio.