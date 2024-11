Idosa morre após adutora romper e atingir casas em Rocha Miranda

Rio - Uma idosa morreu soterrada, na madrugada desta terça-feira (26), após o rompimento de uma adutora provocar o desabamento da casa em que ela viva. O caso aconteceu na Rua das Opalas, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, e o corpo de Marilene Rodrigues, de 79 anos, foi encontrado no início da manhã. Outros imóveis foram atingidos, veículos chegaram a ser arrastados pela água e uma cratera se abriu no local. A via está fechada e tomada pelos restos das anilhas e lama.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Irajá foi acionado às 3h30 para uma ocorrência de desabamento de edificação, na Rua das Opalas, no nº 90. Militares encontraram a idosa morta sob os escombros de uma casa e resgataram outra mulher com escoriações nos membros, que não quis ser levada para o hospital. Um cachorro também foi encontrado com vida.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a Rua das Opalas está interditada por conta do rompimento e houve queda de estrutura, na altura da Rua dos Diamantes. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver á água tomando a rua, durante a madrugada. As imagens mostram casas sendo invadidas e carros cobertos pelo alagamento que se formou na via. Confira abaixo.

Segundo relatos de moradores nas redes sociais, no último domingo (24), uma outra adutora já havia se rompido em Rocha Miranda, dessa vez na Rua Fausto Cardoso. A Defesa Civil Municipal foi acionada na madrugada e técnicos realizam vistorias nos imóveis atingidos. A área foi interditada pelo órgão. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) informou que uma equipe de fiscalização acompanha o trabalho da concessionária.

"A Agenersa lamenta profundamente a morte da sr.ª Marilene Rodrigues, de 79 anos (...) e informa que já abriu processo regulatório para apurar as causas do acidente e as responsabilidades da concessionária Águas do Rio (bloco 4)", diz a nota a Agência Reguladora.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) informou que o Sistema Ribeirão das Lajes opera com 73% da capacidade a pedido da Águas do Rio, para contenção e reparo da adutora que rompeu. Já a manutenção do Guandu, que é um sistema distinto, segue sem alterações no cronograma. De acordo com a Águas do Rio, equipes operacionais e de Responsabilidade Social estão mobilizadas para realizar o conserto e atender moradores afetados.

A concessionária informou também que os reparos levam de um a dois dias e o fornecimento está suspenso nas áreas impactadas. Confira a área de abragência da adutora ao final. Segundo a empresa, no momento do rompimento, passavam 511 litros de água por segundo naquele trecho. A adutora é de concreto e tem diâmetro de 1,75 metros.

Ainda de acordo com a empresa, o rompimento da adutora não afeta o abastecimento, porque já estava suspenso desde 0h, quando teve início a manutenção anual da Cedae no Guandu. A exceção é o município de Japeri, onde o abastecimento ocorre normalmente, pela 1ª Adutora do Sistema Ribeirão das Lajes e pela ETA Japeri, ambos administrados pela Companhia. "O abastecimento da Região Metropolitana está impactado pela paralisação do sistema Guandu e por uma parada emergencial em Lages para reparo. A normalização do sistema deve ocorrer em até 72 horas após a conclusão dos serviços", explicou.

"A Águas do Rio se solidariza com à família da Dona Marilene e está junto à família prestando toda a assistência necessária neste momento de dor. Equipes de Responsabilidade Social estão no local para oferecer todo o suporte necessário para o acolhimento das famílias impactadas. Técnicos estão realizando perícias e estudos de engenharia que definirão as ações e reparos necessários na tubulação. É importante destacar que o sistema de abastecimento herdado é antigo, como relatado pela população do bairro, e sua modernização está sendo realizada de forma gradual desde o início da concessão", afirmou a Águas do Rio.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e a ocorrência está em andamento na 40ª DP (Honório Gurgel).

Serviço

Área de abrangência da adutora

Rio de Janeiro: Glória, Catete, Flamengo, Laranjeiras (partes), Centro, Catumbi, Cidade Nova, Estácio e a Zona Norte da cidade, com exceção da Grande Tijuca;



Japeri: Cidade Jardim Marajoara, Cidade Sr. Do Bonfim, Citrópolis, Eldorado, Marajoara, Morro Citrópolis, Parque Guandu, Parque Mucaja, Parque Santos, Santa Terezinha, Belo Horizonte, Centro, Engenheiro Pedreira, Eucaliptos, Jardim Primavera, Jardim São João, Nova Belém, São Jorge, Transmontana e Vila Central;

Nova Iguaçu: Jardim Guandu, Prados Verdes e KM-32;



Queimados: Distrito Industrial, Jardim Campo Alegre, Jardim da Fonte, Parque Industrial, Parque Olimpo, Piabas, Pinheiro, Parque Ipanema, Eldorado, Fonte Cova, Grande Rio, Jardim São Miguel, Jardim Magnolia, Jardim Santa Rosa, Jardim Vista Alegre, Parque Valdariosa e Valdariosa.