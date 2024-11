Larissa Manoela e marido renovam votos em viagem à Tailândia; veja fotos

Larissa Manoela revelou nesta quarta-feira, 27, um álbum com as fotos da cerimônia de renovação de votos que fez ao lado do marido, André Luiz Frambach. O casal, que aproveita uma viagem romântica na Tailândia, "noivou" novamente há 10 dias durante o Festival de Luzes.

A cerimônia aconteceu em uma praia de Krabi, costa oeste da Tailândia. Nas fotos, o casal aparece de branco fazendo um dos rituais de união locais, onde ambos recebem um receptáculo com areia e a depositam, juntos, em um único recipiente maior, onde essas areias se misturam num símbolo da união de suas vidas.

De acordo com um dos registros revelados por Larissa no Instagram, a cerimônia de renovação de votos aconteceu na última terça-feira.

Larissa e André assumiram o namoro publicamente em julho de 2022, ficando noivos logo depois. Os dois se casaram em uma cerimônia intimista em dezembro de 2023.