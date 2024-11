Papo do Dia traz como pauta Negócios Internacionais

Nesta edição do Papo do Dia, conversaremos com Miriam Ferraz, coordenadora de Negócios Internacionais do SEBRAE RJ, que compartilhará insights valiosos sobre como microempreendedores individuais (MEIs) podem expandir seus negócios para o mercado internacional. Entre os temas abordados, estarão a regulamentação de produtos e serviços, análise de mercado, estratégias de marketing, além de capacitação e aperfeiçoamento das práticas dos MEIs para garantir uma expansão bem-sucedida além das fronteiras do Brasil.

Regulamentação para exportação

Na entrevista, Miriam Ferraz destaca a importância de desmistificar o processo de exportação, que, segundo ela, é mais simples do que muitos imaginam. Para microempreendedores individuais (MEIs) e qualquer empresa interessada em vender para o exterior, o primeiro passo é o registro no RADAR, sistema da Receita Federal. Esse registro garante acesso ao Sistema Integrado de Comércio Exterior, permitindo que a empresa realize a Declaração Única de Exportação e siga com sua operação. Miriam também lembra que existem exceções que podem ser tratadas de forma simplificada, dependendo do volume das exportações.

Além disso, a coordenadora enfatiza a necessidade de que os empreendedores atendam tanto às normas brasileiras quanto às exigências internacionais. Um exemplo disso é a Nomenclatura Comum de Mercadorias, que define tarifas e procedimentos administrativos específicos. Miriam explica, ainda, que documentos como o certificado fitossanitário são obrigatórios para que determinados produtos sejam liberados pela Receita Federal.

Tendências de mercado: como identificar oportunidades para seu produto?

Nesta pílula, Miriam Ferraz, coordenadora de Negócios Internacionais do SEBRAE RJ, compartilha dicas valiosas para ajudar os microempreendedores individuais a reconhecer mercados promissores para seus produtos. A especialista destaca que o primeiro passo essencial é definir o código específico do produto que ele quer vender por meio da Nomenclatura Comum de Mercadorias (NCM), já que o mercado internacional é organizado com base nesse sistema. A partir daí, o MEI pode mapear potenciais compradores, entender as tendências de consumo, analisar o perfil do público-alvo, escolher os canais de distribuição mais adequados e traçar uma estratégia de entrada bem definida e assertiva no mercado global.

Cursos de Capacitação: preparando MEIs para a expansão internacional

Miriam Ferraz compartilha informações sobre os programas de capacitação oferecidos pelo SEBRAE RJ para microempreendedores individuais (MEIs) que desejam expandir seus negócios para o exterior. Ela destaca a variedade de programas de internacionalização disponíveis, como o ProGlobo, que é voltado tanto para MEIs quanto para micro e pequenas empresas.

Ferraz explica que o ProGlobo acompanha o empreendedor desde o início, oferecendo um suporte completo ao longo da jornada internacional. O programa auxilia na adaptação dos produtos ao mercado global, ajusta os processos internos da empresa, além de otimizar os procedimentos administrativos. A capacitação vai além do planejamento, incluindo também a promoção comercial, já que o SEBRAE RJ apoia os empreendedores a encontrarem compradores internacionais e a participarem de feiras globais, facilitando a entrada e a visibilidade no mercado exterior.

Estratégias de Marketing para o mercado internacional

No último programa, Miriam Ferraz compartilha orientações essenciais sobre as melhores práticas de marketing para garantir o sucesso de vendas no mercado internacional. A especialista destaca a importância de analisar o produto e seus diferenciais competitivos em relação ao mercado-alvo, além de entender quais são os canais de venda mais eficazes. Ela também enfatiza a necessidade de alinhar as expectativas e compreender o perfil do consumidor internacional, para, assim, adaptar a comunicação e as estratégias comerciais a esse público específico.

Ferraz ressalta que as formas de divulgação podem incluir o uso de redes sociais, como o Instagram, além de criar um site no idioma do país em questão. A coordenadora também sugere que os empreendedores explorem plataformas digitais de marketplace, que oferecem oportunidades para os MEIs comercializarem seus produtos globalmente. Outra dica importante é participar de rodadas de negócios, muitas das quais já estão disponíveis em formato online, ampliando ainda mais as oportunidades de negociação.