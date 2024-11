Região Metropolitana sem água

Apesar da recomendação para que os cidadãos se hidratem, a capital e cidades da Baixada enfrentam falta de abastecimento de água. O bairro da Ilha do Governador, no Rio, tem pontos desabastecidos há uma semana. A retomada da operação do Sistema Guandu pela Cedae, após a manutenção anual para o verão, ainda não normalizou o fornecimento de água.

O problema foi agravado pelo rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, na Zona Norte. O reparo foi finalizado na noite da última quarta-feira, mas a concessionária ainda não restabeleceu a capacidade máxima de operação do Sistema Ribeirão das Lajes. Esse sistema abastece bairros da Zona Sul, Centro, e Zona Norte do Rio, com exceção da Grande Tijuca, bem como bairros de Japeri, Nova Iguaçu e Queimados, estes, na Baixada.