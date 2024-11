Eram ligados ao jogo do bicho

Um agente penitenciário e três policiais civis foram alvos de mandados de busca e apreensão por integrarem a organização criminosa chefiada por Rogério de Andrade. De acordo com o inquérito em andamento, os agentes são suspeitos de participarem da exploração de jogos de azar (caça-níqueis), na Zona Oeste, e de negociarem a liberação de presos em flagrante mediante pagamentos ilícitos, na 34ª DP (Bangu).

As investigações iniciaram a partir do conteúdo de um celular apreendido na segunda fase da operação Quarto Elemento, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio (Gaeco/MPRJ), em 2018.

Os mandados foram requeridos pelo MPRJ ao Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da Capital e cumpridos em seis endereços em Bangu, Realengo, Taquara e Vargem Pequena.