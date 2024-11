Macaé será reconhecida internacionalmente por projeto de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade

Macaé - Macaé será protagonista de um importante reconhecimento internacional durante a XXIX Cúpula de Mercocidades, que acontecerá de 4 a 6 de dezembro de 2024, em Esteban Echeverría, na Argentina. O evento reunirá líderes locais de 380 cidades de 10 países latino-americanos para discutir políticas públicas inovadoras e sustentáveis. Entre as iniciativas premiadas está o programa "Mulheres Livres", que concede auxílio financeiro a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, garantindo-lhes suporte para superar situações de vulnerabilidade.



O programa oferece R$ 650 mensais por seis meses, podendo ser prorrogado por até nove meses, e já beneficiou 213 mulheres desde sua criação em 2023. O auxílio é uma ferramenta crucial para promover a autonomia, romper ciclos de violência e criar oportunidades de reconstrução pessoal e social. Durante o evento, o projeto será apresentado em um painel dedicado à economia do cuidado, destacando sua relevância como exemplo de política pública eficiente e humanizada.



A cúpula também terá debates sobre sustentabilidade, descentralização e desenvolvimento territorial. Um marco importante será a construção colaborativa do Protocolo de Gênero da América Latina, documento que visa consolidar compromissos em prol da igualdade de gênero. A formação de um grupo de trabalho dedicado ao tema também será discutida.



Para Macaé, o reconhecimento internacional reforça sua posição como referência em políticas públicas transformadoras. A participação no evento não apenas valoriza o impacto local do programa, mas também abre caminhos para parcerias e inovações que poderão beneficiar ainda mais mulheres em situação de vulnerabilidade.