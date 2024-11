Cultura Carioca: Gringa se aventura no 'Carioquês' e viraliza

A criadora de conteúdo americana Bri Francy tem conquistado milhões de seguidores nas redes sociais ao explorar as diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. Conhecida como “meio brasileira”, ela compartilha vídeos sobre expressões, curiosidades e experiências nos dois países. Bri, que aprendeu português durante a adolescência, se destaca pela fluência no idioma, o que a torna ainda mais próxima do público brasileiro.

Na última segunda-feira (25), a influenciadora publicou um vídeo no perfil do TikTok e Instagram, com mais de um milhão de visualizações, praticando o famoso "carioquês", dialeto típico do Rio de Janeiro, e surpreendeu a todos pela naturalidade com que usou expressões como “coé, irmão” e “tá na paz”. “Praticando meu carioquês pra não ser cobrada o preço de gringo” escreveu na legenda.

Nos comentários, internautas não pouparam elogios à sua fluência e dedicação. “Você é carioca! Como você consegue um sotaque tão perfeito?”, perguntou uma usuária. “O carioquês está ótimo!”, afirmou outra. “Arrasou! Sou brasileira e não consigo falar carioquês”, disse uma terceira. Assista!