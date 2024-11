Mamadeira com cerveja? Competição inusitada diverte web

Na última segunda-feira (25), a criadora de conteúdo Bárbara Borges publicou um vídeo no TikTok mostrando uma cena divertida durante um chá de bebê da família. No registro, alguns homens participaram de uma competição para ver quem conseguia beber cerveja mais rápido usando uma mamadeira. O grande vencedor foi o pai de Bárbara, que surpreendeu a todos com sua rapidez e habilidade. Com mais de 200 mil visualizações, o vídeo ganhou grande repercussão nas redes sociais. No post, Bárbara se divertiu com o momento. “Meu pai no seu dia menos competitivo no chá de fraldas da minha cunhada”, escreveu no post.

Nos comentários, internautas se divertiram com a situação. “O cara vivido é outro nível”, afirmou uma seguidora. “Não deu tempo dos outros tentarem”, brincou outra. “Os caras querem brincar com um veterano”, disse uma terceira. Assista!