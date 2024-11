Crime tem se repetido ao longo do ano e provocado prejuízo milionário

Nos últimos 12 meses, 136 ônibus foram sequestrados no Rio. Por meio de nota, o Rio Ônibus reiterou a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. "É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão".

No dia 18 de novembro, moradores do Morro do Salgueiro realizaram um protesto e interditaram um trecho da Rua Conde de Bonfim. Os manifestantes atravessaram um ônibus na via e tentaram incendiar pneus e outros objetos. Em vídeos divulgados nas redes sociais, manifestantes são vistos tentando abrir um coletivo.

Já no dia 16 de outubro deste ano, nove ônibus foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas entre as comunidades da Tijuquinha e Muzema, na Zona Oeste. O caso aconteceu durante uma operação da Polícia Militar. Sobre os ônibus sequestrados, dois deles ficaram atravessados na Estrada do Itanhangá, interditando o trânsito, enquanto um terceiro bloqueou o acesso.

Um levantamento do Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas, apontou que o prejuízo causado por ataques a coletivos chega a R$22.631.700 somente este ano.

Os dados incluem informações sobre ônibus utilizados como barricadas. No ano passado, de janeiro a dezembro, o valor chegou a R$ 47.680.040,15.