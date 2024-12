Astro de 'Dawson's Creek' diagnosticado com câncer vende camisetas para pagar tratamento

O ator James Van Der Beek, de 47 anos, diagnosticado com câncer colorretal, anunciou a venda de camisetas autografadas para pagar pelo tratamento contra a doença. Os lucros também serão destinados a outras famílias que enfrentam o câncer.

Estrela do seriado adolescente Dawson's Creek, ele também ficou conhecido pelo filme Marcação Cerrada, que completa 25 anos de lançamento. Para celebrar a data e arrecadar fundos, o ator fez camisetas de futebol americano que reproduzem o figurino de seu personagem no longa, um atleta do esporte do ensino médio.

Cada peça autografada pelo ator custa US$ 80 (cerca de R$ 486 na cotação atual), e US$ 40 (R$ 243) sem autógrafo. "100% dos meus lucros líquidos irão para famílias que estão se recuperando do fardo financeiro do câncer (incluindo a minha)", explicou ele no Instagram.

Van Der Beek revelou o diagnóstico no início de novembro. "Eu estava lidando com isso na minha vida privada até agora, recebendo tratamento e focando na minha saúde de maneira geral, com mais foco", disse em suas redes sociais. "Eu estou bem e me sentindo forte."

Em uma entrevista para a revista People, ele especificou que tinha câncer colorretal, que se desenvolve no tecido do cólon ou do reto.