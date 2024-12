'Covardes estavam se incomodando'

Cunhado de Leandro, João Eduardo Alves relatou que o grupo sempre costumava fazer churrasco no local e nunca haviam tido problemas.

"Os covardes que fazem isso, é porque estavam se incomodando com alguma coisa (…) Como uma pessoa pode chegar e fazer essa maldade? Porque esse povo que fez isso com eles, fez para acabar com a festa, com o barulho do som. Foi uma covardia", lamentou o parente. "Ele (Leandro) nunca fez nada de errado, era uma pessoa limpa, trabalhava em um mercado em Copacabana, era trabalhador, era uma pessoa inocente, uma pessoa feliz", completou o desabafo.