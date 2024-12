Quatro mortos em bar

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se o ataque a tiros em um bar que provocou quatro mortes foi motivado pelo som alto das vítimas. O crime aconteceu domingo (1º), no bairro Xavantes, em Belford Roxo, quando Douglas de Moura Costa, de 39 anos, Carlos Augusto Soares Batista, 39, Leandro Marciano Azevedo, 31, e Robert de Paula, 28, celebravam o titulo do Botafogo na Libertadores e foram alvos de disparos. Um outro homem também ficou ferido. No fim de semana, outros atentados em bares de Campos dos Goytacazes e Niterói deixaram uma criança e um casal mortos.

Segundo a DHBF, nenhuma linha de investigação foi descartada e todas as possibilidades de motivação serão apuradas, mas parentes das vítimas disseram acreditar que o crime aconteceu porque elas estavam ouvindo som alto na rua. A suspeita das famílias é de que os disparos foram feitos de dentro de um veículo, por milicianos da região. A especializada não aponta, até o momento, envolvimento deles com criminosos. Dois tinham anotações por delitos de violência doméstica.

Familiares dos quatro homens estão no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (2), para fazerem a liberação dos corpos.