Aviões da Latam colidem durante manobra no pátio do aeroporto de Congonhas

Um avião da Latam colidiu com outro da mesma companhia aérea nesta terça-feira, 3, durante manobra no pátio do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Segundo a Latam, ninguém se feriu e as causas serão investigadas. Os passageiros foram desembarcados e devem ser realocados em outros voos, já que as aeronaves foram encaminhadas para manutenção. Um vídeo gravado pela cabine de controle do aeroporto circula nas redes sociais e mostra o momento do acidente.

Pelo vídeo, é possível ver que uma das aeronaves estava estacionada e a segunda se movia transversalmente em sua direção. O piloto do primeiro avião chega a mover a aeronave mais para a frente, provavelmente na tentativa de evitar a colisão, mas não foi suficiente. A asa do segundo avião bate na cauda do segundo.

O modelo das aeronaves não foram informados pela companhia aérea, nem mesmo o trajeto que elas deveriam fazer. Em nota, a Latam apenas confirmou o acidente e disse que "o evento não colocou em risco nenhum dos passageiros e tripulantes de ambos os aviões, que foram desembarcados normalmente e em total segurança".

"As aeronaves foram encaminhadas para inspeções de manutenção e todos os clientes serão reacomodados em outros voos da companhia", afirmou a companhia aérea. "A LATAM colabora com as investigações do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para o esclarecimento do evento."