Criminosos sequestram e incendeiam dois ônibus em Cordovil

Dois ônibus foram sequestrados e incendiados por bandidos nesta terça-feira (3) em Cordovil, Zona Norte do Rio. Os coletivos bloqueiam uma pista que contorna a Praça 13 de Junho, perto da comunidade do Dourado.



Informações preliminares indicam que o ato seria uma represália de criminosos da favela, que é controlada pelo Comando Vermelho (CV), após uma operação da Polícia Militar no Complexo da Penha, onde a facção também atua. A ação resultou em pelo menos quatro feridos e dez presos.



Os ônibus incendiados são das linhas 775 (Jardim América x Madureira) e 905 (Bonsucesso x Irajá), ambos da viação Caprichosa.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas por volta das 12h40. Os quartéis de Ramos e Irajá também prestaram apoio. Não há relatos de feridos até o momento.



O Centro de Operações Rio informou que a Praça Treze de Junho está interditada na altura das ruas Major Conrado e Barão de Melgaço devido à ocorrência policial. A recomendação é evitar a região.



A praça fica próxima às comunidades do Dourado, Tinta e Quitungo, que estão em conflito com as favelas de Parada de Lucas, Cidade Alta, Pica-pau e Cinco Bocas, todas parte do Complexo de Israel, dominado pela facção rival Terceiro Comando Puro (TCP).