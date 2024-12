Ex-mulher e Ex-empresário de Luiz Henrique são investigados em caso de extorsão

Rio - A Polícia Civil investiga Ana Carolina Andrade, ex-mulher do jogador Luiz Henrique, e Johnny Max, ex-empresário do atleta, por envolvimento na tentativa de extorsão que ocorreu às vésperas da final da Libertadores da América. Na sexta-feira (29), agentes da Delegacia Antissequestro (DAS), prima de Ana Carolina, após ela exigir dinheiro do atacante do Botafogo, um dos protagonistas da conquista no último sábado (30).Raissa foi detida ao exigir R$ 20 mil de Luiz Henrique, sob ameaça de divulgar vídeos e fotos íntimas do jogador. As conversas mostram que o atacante chegou a solicitar a chave PIX para quem tentava extorqui-lo, mas não realizou o pagamento, alegando que estava em treino. Em uma das mensagens, a mulher afirmou: "As coisas que eu tenho aqui de você só vão fazer você virar mais chacota".