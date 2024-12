O policial militar Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, foi morto a tiros dentro de um carro, ontem, em um dos acessos a Comunidade do Quitungo, na Zona Norte. Ele estava de folga. Segundo a corporação, a vítima estava dentro do veículo quando criminosos abriram fogo, na Rua Oricá. Ele foi atingido por um tiro de fuzil. O militar estava na corporação há 13 anos e era lotado no 41º BPM (Irajá). Não foram divulgadas informações do enterro.