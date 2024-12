Liniker é a grande vencedora do Prêmio Multishow

O Prêmio Multishow consagrou os grandes destaques do ano nesta terça-feira, 3. A principal premiação da música brasileira teve a cantora Liniker como recordista de indicações e, mais tarde, como a grande vencedora do evento. A artista conquistou quatro prêmios, incluindo a de Artista do Ano, graças ao lançamento do elogiado e potente Caju, álbum lançado em agosto passado.

Liniker se emocionou ao ser anunciada como a Artista do Ano e subiu ao palco os gritos de "Ela merece". Ela disputou o prêmio com Ana Castela, Anitta, Gloria Groove, Jão e Matuê. "Ser reconhecida como vencedora nesta categoria, com esse disco que eu sonhei primeiro sozinha e depois construí com tantas outras mãos, aponta não só ao futuro, mas brinda o presente com o melhor que eu pude fazer para mim. Meu resgate de acreditar em quem eu sou e me permitir existir", disse a cantora após receber o troféu.

Outro destaque da noite foi a presença de Anitta após cinco anos sem ir ao evento. A cantora foi homenageada com o inédito Troféu Vanguarda pela sua trajetória na música. Ela fez uma grande apresentação com músicas como São Paulo, recente parceria com The Weeknd, e Menina Má.

Artistas como Manu Bahtidão, Pedro Sampaio, Sorriso Maroto, Raça Negra e Gloria Groove também cantaram na premiação, marcada pela ausência de outros nomes premiados, como Pabllo Vittar, Ludmilla e Jão. O evento foi apresentado por Tatá Werneck, Tadeu Schmidt e Kenya Sade.