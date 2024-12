Pontos da Baixada seguem sem água mesmo após fim de reparo na rede

A Águas do Rio informa que o sistema de distribuição de água do município do Rio de Janeiro foi normalizado nesta quarta-feira (4), após a conclusão dos reparos nas redes de abastecimento.



No entanto, alguns bairros ainda podem apresentar problemas pontuais devido a falhas na rede, como no Centro, Marechal Hermes e Botafogo.



Moradores da Urca (Zona Sul), Morro do Salgueiro (Tijuca), Manguinhos (Zona Norte), Agostinho Porto (São João de Meriti) e Cacuia (Nova Iguaçu) também relatam problemas no abastecimento.



Em São João de Meriti, as equipes da Águas do Rio estão atuando para identificar e reparar problemas pontuais.



Em Nova Iguaçu, o abastecimento está impactado devido à paralisação na produção de água das represas Rio d'Ouro e São Pedro, causada pelas chuvas.



A Águas do Rio ressalta que após a paralisação do Sistema Guandu para manutenção, alguns casos de alteração na coloração da água foram identificados durante o retorno gradual do abastecimento. A empresa esclarece que isso pode ocorrer após longas interrupções, mas que não causa problemas à saúde.



Os clientes podem entrar em contato com a Águas do Rio pelo telefone 0800 195 0 195 ou pelo WhatsApp no mesmo número.