Leader celebra acordo

A Leader celebrou um acordo para quitar as dívidas da empresa com a Inova, grupo responsável pela recuperação judicial. O valor dos débitos era de R$ 1,6 milhão. A função do administrador judicial é atuar como uma espécie de braço direito do juiz do processo. O pagamento é uma sinalização de que o resgate da companhia vem se consolidando.

A dívida preocupava os credores, pois se referia a um dos custos básicos de empresas em recuperação judicial. A Leader não pagava a Inova desde fevereiro. Em maio, um grupo assumiu o comando da varejista e implementou uma série de medidas para resgatar a saúde financeira da companhia, que se encontrava à beira da falência. Levantamento de débitos e de acordos não cumpridos, inclusive de natureza trabalhista, foram renegociados. A nova direção colocou o plano em prática para saldar dívidas da ordem de R$ 1,6 bilhão, herdadas dos antigos controladores. O plano agora é apostar na expansão.