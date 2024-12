Jovem segue em estado grave

O intenso confronto na comunidade deixou seis pessoas feridas, entre elas Agatha Alves de Souza, de 22 anos. A jovem aparece em um vídeo que circulou nas redes sociais, sentada no chão, atrás de uma Kombi, enquanto um homem grita que ela foi baleada, na Rua do Valão, na Vila Cruzeiro. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e permanece internada em estado grave, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Também foram levados para a unidade Tamires Silva Soares, Manuel Rodrigues de Sousa, Felipe Barcelos de Santana, Davyson Aquino da Silva e outro ferido não identificado, que já tiveram alta. Além dos feridos, um criminoso morreu em confronto durante flagrante de roubo de carga e morreu no hospital. A ação terminou com 13 presos, entre eles um foragido de Minas Gerais, e com as apreensões de uma tonelada de drogas e materiais do tráfico.