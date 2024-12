Pepsi ou Coca-Cola: Disputas de Carreata de Natal em Petrópolis vira piada na internet

Na última semana, o criador de conteúdo Sly Dodô movimentou as redes sociais ao compartilhar sua empolgação para assistir à tradicional carreata de Natal em Petrópolis. Ele esperava o encanto da famosa Caravana da Coca-Cola, com carros brilhantes, decoração impecável e aquele clima mágico que remete aos filmes natalinos.

Porém, o que Sly encontrou foi algo bem diferente: um carro popular decorado com o logotipo da Pepsi, alguns pisca-piscas e um Papai Noel pra lá de peculiar. A inusitada “Caravana da Pepsi” era, na verdade, uma brincadeira bem-humorada de um morador local, uma espécie de paródia improvisada enquanto a carreata oficial não passava pela cidade.

O vídeo do influenciador viralizou rapidamente, acumulando mais de dois milhões de visualizações e uma enxurrada de comentários. “Petrópolis no seu dia mais fraco de disputa”, ironizou um seguidor. “Muito bom! E uma ‘caravan’ bem bonita”, comentou outro. “O brasileiro não tem limites”, resumiu um terceiro, traduzindo o espírito do momento.

Entre a expectativa e a realidade, o bom humor venceu mais uma vez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sly Dodô (@dodoborsato)

Confira o vídeo e divirta-se!