Fã ou hater? Jovem mostra bastidores de casamento e atitude do noivo viraliza

A criadora de conteúdo Ester Ferraz surpreendeu a web ao compartilhar um registro divertido dos bastidores de seu casamento. Em vídeo publicado no TikTok no último sábado (30), enquanto ela se exibia com vestido de noiva e todo o glamour da ocasião, o noivo, Marcilio Duarte, apareceu de bermuda, claramente menos empolgado com o momento. E a cena mais polêmica ainda estava por vir. Durante a cerimônia civil, ao ser perguntado pelo juiz se aceitava se casar com Ester, Marcilio respondeu com um sonoro "não". Tudo não passou de um meme e, no final, o casal seguiu com o casamento. “Meu marido fez de tudo para não se casar comigo”, brincou a jovem na legenda do post com mais de 6 milhões de visualizações.



A brincadeira gerou diferentes reações na web. “Amiga, ele te odeia!”, comentou uma internauta. “Esse juiz teve paciência, porque se falar ‘não’ o casamento não acontece”, disse outra. “Como que uma pessoa lá no casamento dela consegue me estressar aqui na minha casa?”, afirmou uma terceira. Assista!