Confusão divertida! Máquina de lavar causa mal-entendido entre vizinhas

A influenciadora Thay Couto passou por uma situação constrangedora e decidiu compartilhar o ocorrido na web. Com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, a jovem expôs a mensagem recebida de uma vizinha que pedia para que ela parasse de fazer "barulhos íntimos", pois estava incomodando o filho pequeno. No entanto, o que parecia ser o som de uma relação sexual, na verdade era da máquina de lavar roupas de Thay. “Tive que mandar esse vídeo pra minha vizinha pra provar que é a minha máquina que faz barulho”, escreveu a influenciadora na legenda do post.

O vídeo, que acumula mais de 16 milhões de visualizações, gerou uma série de comentários divertidos. “Quem lava roupas todos os dias, gente?”, perguntou uma seguidora. “Essa máquina é um inferno! A minha sai andando sozinha”, brincou outra. “Eu lavava a roupa na mão, mas não usava a máquina”, comentou uma terceira. Confira!